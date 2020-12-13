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فن

داليدا خليل تكشف لـ صدى البلد أسباب جرأتها في كليب شيك أوي.. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
قسم الفن - تصوير نور المصري
تحدثت الفنانة داليدا خليل عن كواليس كليبها الناجح "شيك أوي"، والهجوم الذي تعرضت له بسبب جرأتها وإثارتها في الكليب.


وقالت داليدا خليل، في الندوة التي عقدت لها في "صدى البلد"، إنها لم تقصد الجرأة، أو تتعمد الظهور بشكل مثير، ولكنها ترى ذلك أمرا عاديا، كما يحدث في كليبات النجمات العالميات اللاتي نتابعهن ونحبهن.


وعلقت على ثقافة الشعوب العربية فيما يتعلق بالجرأة، خاصة في الرقص والملابس، مقارنة بالثقافة الغربية المختلفة، مؤكدة أنها لا ترى الكليب جريئا، وأنها سبق أن قدمت أكثر من تجربة بهذا الشكل.


كانت المطربة اللبنانية داليدا خليل، حلت ضيفة على موقع "صدى البلد"، وذلك لتكريمها وللحديث عن أحدث أعمالها الفنية.


وكشفت داليدا خليل، كواليس أحدث كليباتها الغنائية "شيك أوي" وقالت: "الكليب أخذ تحضير 3 سنوات لأن الظروف كانت صعبة جدًا في السوق في الوطن العربي، إضافة إلى ظروف الكورونا".


وتابعت: "تعمدنا طرح الكليب في إطار استعراضي، المخرج اشتغل بحرفية عالية وعالمية، ولذلك وصلنا لدرجة محترفة تليق بالمشاهد، من أول الصورة لحد الرقص والاستعراضات".


وتطرقت داليدا خليل، إلى تحضيراتها الفنية الجديدة في السينما والدراما والمزيكا، وتحدثت بالتفصيل عن تجربة ديو المشاهير مع راغب علامة، وهل هناك مشروع آخر سيجمعها معه أم لا، كما تطرقت للحديث عن تعاونها مع زياد برجي وتفاصيل التعاون بينهما.


كما تحدثت داليدا خليل عن تجربتها ومعاناتها مع فيروس كورونا، كما ردت على تشكيك بعض الفنانات في جائحة كورونا واللقاح الجديد، مثل هيفاء وهبي ونسرين طافش.

داليدا خليل تكشف لـ صدى البلد أسباب جرأتها في كليب شيك أوي.. فيديو
داليدا خليل تكشف لـ صدى البلد أسباب جرأتها في كليب شيك أوي.. فيديو
داليدا خليل تكشف لـ صدى البلد أسباب جرأتها في كليب شيك أوي.. فيديو
داليدا خليل تكشف لـ صدى البلد أسباب جرأتها في كليب شيك أوي.. فيديو
داليدا خليل تكشف لـ صدى البلد أسباب جرأتها في كليب شيك أوي.. فيديو
داليدا خليل تكشف لـ صدى البلد أسباب جرأتها في كليب شيك أوي.. فيديو
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