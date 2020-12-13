مشيدا بالتزام الحكومة اليمنية.. التحالف العربي يعلن استمرار تنفيذ الشق العسكري لليوم الرابع

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن استمرار تنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض لليوم الرابع حسب الخطة الزمنية المعلنة.





وأكد التحالف أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تسير بانضباط والتزام، مشيدا بالتزام الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري.





وفي وقت سابق، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة ‎الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.





أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن استيفاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع ‎اتفاق الرياض اعتبارًا من اليوم وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي.





وأكد التحالف استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة ‎الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.



