رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مُجمع صناعي مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.









وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام، مُشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.







