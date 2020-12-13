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رياضة

نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الإسماعيلي والمصري

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:14 م
الاسماعيلي والمصري
الاسماعيلي والمصري
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حسام الحارتي
انتهى الشوط الأول بين فريق المصري وضيفه الإسماعيلي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020/2021.

وبدأ اللقاء متكافئ بين الفريقيين، دون خطورة على المرميين، كما شهد الشوط الأول إنذار لأحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي لاعتراضه على قرار الحكم محمد ناجي حكم الساحة.

وكان البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى دخل المباراة بتشكيل مكون من:
حارس المرمى .. محمد فوزى 
خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – مروان الصحراوى – محمد بيومى 
خط الوسط ..عماد حمدى – محمود دونجا أمامهما .. أرى بابل – محمد عادل – أحمد مدبولى 
خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف على
 ومقاعد البدلاء ..محمد صبحى – رضوان شريفى – كاستيلو – محمد صادق – فقوسة – الشامى – عبد الرحمن مجدى – شكرى نجيب -نادر رمضان.
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