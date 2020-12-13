محافظ القليوبية يتفقد عددا من مستشفيات المحافظة لدفع الأعمال بها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة لدفع الأعمال، حيث بدأها بتفقد أعمال تطوير مستشفي حميات بنها حيث يشمل تطوير المبنى بالكامل بتركيب شبكة غازات، بالإضافة إلى خزانات وشبكة الصرف الصحى وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المبانى بالكامل بتكلفة حوالى 40 مليون جنيه.





واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لأهالي القليوبية بنسبة 50% من قوة المستشفى رغم دخولها مرحلة التطوير.





كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمى، والتى شملت مبنى الطوارئ والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لاستلام خلال أسبوع ثم التشغيل التجريبى للأجهزة، كما تفقد غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزية ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المبنى.





وأشاد المحافظ بوجود هذا الصرح الطبى على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.





واختتم الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفي طوخ المركزى حيث تشمل المستشفى "مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العيادة الخارجية - وقسم الطوارئ - قسم للغسيل الكلوى - قسم للعلاج الطبيعى - العناية المركزة - قسم الأشعة- التعقيم المركزى - غرف عمليات- استراحات الأطباء والتمريض قسم النساء والولادة - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق- قسم جراحة المناظير"، بتكلفة 308 مليون جنيه.





واستمع المحافظ، من مقاول المشروع أنه يتم الآن الانتهاء من أعمال صب الدور الثالث والبدء فى إضافة أعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضى دورين علوى وتم توريد المصاعد والتكييفات، وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم فى الموعد المحدد له.





وكان محافظ القليوبية قد اجرى جوله لمتابعه مستجدات تطوير طريق نوي (قليوب - شبين القناطر ) والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو متر حيث تفقد أعمال الرصف ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القري المجاورة.





وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود مبني حديث البناء بدون ترخيص بمدخل زمام قريه طنان مركز ومدينه قليوب بجوار شونه مخصصة للطوب السويسي ، حيث وجه المحافظ بمصادرة جرار محمل بالطوب السويسي وازاله المبني فورا وتم تحرير محضر بالمخالفه لاحالته للنيابة العسكرية.