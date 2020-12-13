غياب نجوم الرياضة عن المشاركة في عزاء والد عمرو زكي.. صور

غاب نجوم الرياضة، عن المشاركة في عزاء والد عمرو زكي مهاجم الفريق السابق للنادي الزمالك والمقام مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشيع أهالى المنصورة بمحافظة الدقهلية الاثنين الماضي جثمان والد الكابتن عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بمسجد العيسوى.



وشارك في صلاه الجنازة العشرات من الأهالي وأسرة الراحل بالجنازة، وتقدم الكابتن عمرو زكي المشيعين مع شقيقه صابر.



أعلن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك .



وقال عمرو زكي عبر فيسبوك : "البقاء لله وفاة والد عمرو زكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

