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منوعات

حقائق تقلب الموازين.. فيروس كورونا يظهر بعد هذه المدة الطويلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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نهى حمدي
أظهرت دراسة حديثة حول الأعراض التي يعاني منها المصابون بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أن الاعراض يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد التشخيص الأولي، ليثبت بعدها الاصابة بالفيروس بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن أعراض كوفيد -19 باتت معروفة جدًا في هذه المرحلة، وهي السعال والحمى والصداع، ومع ذلك ، فإن بعض المصابين يبلغون عن أعراض ممتدة بعد أشهر من الإصابة بالفيروس. 

وكشفت الدراسة أن أعراض الفيروس يمكن أن تستمر حتى ستة أسابيع، وأفادت الدراسة بأن ثلث مرضى COVID-19 تظهر عليهم الأعراض بعد ستة أسابيع من الإصابة.

ودرس الباحثون في جامعة "جنيف" 699 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المؤكد ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، وأبلغ المرضى عن أعراض تشمل التعب بنسبة 33 في المائة ، وفقدان الرائحة أو التذوق ، وضيق التنفس أو السعال بعد ستة أسابيع من التشخيص.

وتم التواصل باستمرار مع المشاركين في الدراسة على فترات منتظمة للإبلاغ الذاتي عن الأعراض، ولم تتم متابعة الدراسة مع أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وحذر مؤلفو الدراسة من أن الأشخاص الأصحاء سابقًا يمكن أن يتأثروا أيضًا بـ Covid-19 ، بعد أسابيع أو حتى أشهر من الإصابة.
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