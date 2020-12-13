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سيارات

كيف تحافظ على نظافة زجاج السيارة الأمامي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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أماني نوار


من المعروف أن نظافة زجاج السيارة الامامي من الأشياء المهمة لسائق السيارة حتى يرى طريقه بوضوح والتركيز بشكل أكبر في رحلته  بدون حدوث أي مشكلة .

ولذلك قدمت منظمة ألمانية متختمة بالفحوصات الفنية للسيارات نصائح هامة ونتائج مضمون تعطي السائقين مميزات أكبر سواء في الحصول على زجاج سيارة نظيف وأيضا لأستمتاع ركاب السيارة بقيادة آمنه في الصيف

كشف الخبراء أنه يجب تغيير سوائل تنظيف الزجاج سواء المستخدمة في الشتاء عند حلول فصل الصيف وذلك بسلل اختلاف خواص كل نوع منهما ن الىخر وكذلك اختلاف الغرض المراد منه .


يجب أيضا استخدام سوائل متخصصة بفصل الصيف لتتمتع بقدرة أكبر على إزالة الفضلات والاتربة وكذلك بقايا حبوب اللقاح والحشراتمن إلى الزجاج وهو مالا يجدي معه سوائل تنظيف الزجاج المستخدمة في فصل الشتاء

ولايرى الخبراء مانع أبدا من خلط سائل غسل الزجاج الامامي الجديد الخاص بفصل الصيف مع النوع الآخر المستخدم في الشتاء

كما حذر الخبراء من استخدام سوائل التنظيف المنزلية أو أستخدام مادة الكحول في تلميع وإزالة الأتربة والمواد العالقة بالزجاج حيث أنها قد تؤدي لترك بقع أو تجعل الزجاج غير صافي ، وملطخ ويوثر بالسلب على رؤية السائق للطريق غالبا .



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