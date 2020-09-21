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سيارات

أهمها تنظيف الزجاج.. نصائح مهمة لقيادة آمنة ليلا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تزداد دائما معدلات الوفيات المروية والحوادث أثناء القيادة ليلا على عكس النهار ، ومن اجل المحافظة على سلامتك على الطريق بعد غروب الشمس ، يقدم لك موقع "صدى البلد" بعض النصائح لك لقيادة آمنة ليلا .


- تأكد من تنظيف الزجاج الامامي لانه يتأثر بشكل كبيربالغبار لذلك فهو يقوم بحجم الرؤية ليل فمن المهم إجراء تنظيف شامل للزجاج الأمامي.

- يجب ان تكون مأمن نفسك إذا تعطلت السيارة ليلا ، فإذا توقف السيارة فجاة ليلا ، تأكد من أن تركنها على جانب الطريق وتضع مثلث الأمان وتقوم بتشغيل انوار السيارة.

-يجب أن تتاكد من أنوار السيارة والمصابيح  وان جميعها تعمل بشكل جيد حتى لا تتفاجئ بعطلها اثناء السير مما يعرضك للخطر أثناء السيارة على الطرق السريعة.


-ابتعد عن القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيث ترتفع معدلات الحوادث المرتبطة بالكحول إلى 4 أضعاف في الليل، فلا تعرض نفسك، بالإضافة إلى تناول العقاقير المهدئة أو أدوية البرد احذر تناولها قبل الخروج ليلا.
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