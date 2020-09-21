أهمها تنظيف الزجاج.. نصائح مهمة لقيادة آمنة ليلا

تزداد دائما معدلات الوفيات المروية والحوادث أثناء القيادة ليلا على عكس النهار ، ومن اجل المحافظة على سلامتك على الطريق بعد غروب الشمس ، يقدم لك موقع "صدى البلد" بعض النصائح لك لقيادة آمنة ليلا .









-يجب أن تتاكد من أنوار السيارة والمصابيح وان جميعها تعمل بشكل جيد حتى لا تتفاجئ بعطلها اثناء السير مما يعرضك للخطر أثناء السيارة على الطرق السريعة.









- تأكد من تنظيف الزجاج الامامي لانه يتأثر بشكل كبيربالغبار لذلك فهو يقوم بحجم الرؤية ليل فمن المهم إجراء تنظيف شامل للزجاج الأمامي.- يجب ان تكون مأمن نفسك إذا تعطلت السيارة ليلا ، فإذا توقف السيارة فجاة ليلا ، تأكد من أن تركنها على جانب الطريق وتضع مثلث الأمان وتقوم بتشغيل انوار السيارة.-ابتعد عن القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيث ترتفع معدلات الحوادث المرتبطة بالكحول إلى 4 أضعاف في الليل، فلا تعرض نفسك، بالإضافة إلى تناول العقاقير المهدئة أو أدوية البرد احذر تناولها قبل الخروج ليلا.