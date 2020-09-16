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سيارات

احذر من الإرهاق أثناء القيادة على الطريق

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:01 م
الإرهاق أثناء القيادة
الإرهاق أثناء القيادة
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أماني نوار
الإرهاق من أكبر الاخطار التي يمكن أن تهدد حياة أي قائد للسيارة سواء أثناء سيره داخل المدنية أو على الطرق السريعة .

وأصدر المجلس الالماني للسلامة على الطرق تحذيرا لتوعية سائقي السيارات، من خطورة القيادة أثناء الشعور بالتعب، وما يمثله من خطر على حياة كل من في السيارة ، وكل من في الطريق حوله.

وأوضح الخبراء أن الغفوة التي لا تتجاوز 5 ثواني فقط يمكن أن تجعل قائد السيارة يقطع مسافة 150 متر، على الأقل في حالة قيادته على سرعة 130 كيلو متر في الساعة.

كما أن كل من يشعر بالارهاق أو يتعرض لغفوات أثناء قيادته على الطرق فانه يجسد مفهوم القيادة العمياء، والتي تعتبر من أكبر الاخطار على حياة ، وسلامة كل من يسير على الطريق.

ونصح المجلس الالماني للسلامة على الطرق، كل شخص يتنقل بسيارته في الصباح الباكر ، وفي وقت متأخر بأن يتوخي الحذر أثناء القيادة بشكل كبير.
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