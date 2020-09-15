رسميا .. إطلاق فورد رينجر تريمور قاهرة الطرق الوعرة

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات رسميا عن حزمة تريمور الخاصة بالطرق الوعرة لسيارة فورد رينجر، التي ستكون أكثر إثارة من جميع النسخ السابقة المتوفرة في طراز رينجر .





وقالت شركة فورد ان حزمة تريمور الخاصة بالطرق الوعرة لسيارة فورد رينجر، ستكون الأكثر قدرة بين جميع شاحنات البيك-أب متوسطة الحجم الأمريكية الصنع .





وأوضحت فورد أن رينجر تريمور حصلت على نظام تعليق مرفوع مع مفاصل أمامية معاد تصميمها، مخمدات Fox 2.0 أحادية الأنبوب، و ممتصات صدمات مضبوطة بشكل خاص لتكون قادرة على دعم التحكم في السيارة .





بالإضافة إلى دعم رينجر تريمور بإطارات كونتيننتال مقاس 32 بوصة لجميع التضاريس تحتضن جنوط جديدة مقاس 17 بوصة، و مساعدات أمامية وخلفية معدلة لتحقيق مرونة أفضل على الطرق الوعرة.





وبالاضافة الى تقليل صلابة قضيب الحماية من الانقلاب، كما تمت زيادة حركة التعليق الأمامي في رينجر تريمور إلى 6.5 بوصات ، ونظام إدارة التضاريس مع 4 وضعيات قيادة ونظام التحكم في المسار .





أما عن المقصورة الداخلية رينجر تريمور فقد تم دعمها بلمسات سوداء، وإضافات من جلد الغزال، واسم تريمور على ظهور المقاعد، و لمسات باللونين الأسود والأحمر في مختلف أنحاء المقصورة .





أما الهيكل الخارجى للسيارة رينجر تريمور، فقد تم دعمه بخطافين للسحب في الأمام والخلف، مع خطوط جديدة على غطاء المحرك تعطي مظهرًا رائعًا للطرق الوعرة.





وتستمد فورد رينجر تريمور قوتها من نفس محرك إيكوبوست توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر بقوة 270 حصانًا و 420 نيوتن-متر من عزم الدوران، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي.





كما سيتم توفير نفس سعة الحمولة البالغة 650 كجم وقدرة سحب قصوى تبلغ 3,000 كجم مثل الطراز الأساسي .





ويبلغ سعر حزمة تريمور الخاصة بالطرق الوعرة في الولايات المتحدة الأمريكية 4,290 دولار أمريكي ، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج سيارة فورد رينجر 2021 في أوائل العام المقبل .