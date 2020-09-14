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سيارات

لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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قسم السيارات

أعلنت شركة سكودا لصناعة السيارات التشيكية ،عن اول سيارتها من طراز " كليك " التى تتميز بشكل خارجى جديد و تصميم مختلف عن اصداراتها السابقة لباقي منتجاتها المعروفة ، والتى قدمتها الشركة لتتناسب مع مختلف الاذواق و الالوان .


وتتمتع السيارة طراز " كليك " بشبكة عرضية ، و خطوط طولية لها شكل مختلف يتميز بالقوة والفخامة ،والتى تتسم بها السيارة "كليك" .


كما ان السيارة طراز " كليك " من فئة السيارات الدفع الرباعى ، وبها نظام تعليق هوائى ، وتستمد السيارة قوتها من محرك TSI  1.5 لتر ، والذي ينتج قوة 115 حصان و 200 نيوتن من عزم الدوران و بها ايضا ناقل حركة يدوى مزود بـ 6 سرعات.


وتتمتع سكودا "كليك" بتصميم رائع و مصابيح ليد حادة ، بالاضافة ان تصميم مقابض الابواب يجعلها مخفية كما سيارات تسلا  .


وتتوفر السيارة بنظام ABS مانع للانزلاق بالطرق الوعرة و تتميز السيارة بلوحات مضيئة خلفية بها علامة سكودا يعطيها لمسة من الفخامة و الاناقة فى التصميم.


وتأتى السيارة بسعر تنافسي لباقي منافسيها من السيارات الدفع الرباعى وهو يتراوح بين 12 الف دولار و 45 الف ريال سعودى .

لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور
لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور
لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور
لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور
لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور
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