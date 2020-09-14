لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور

أعلنت شركة سكودا لصناعة السيارات التشيكية ،عن اول سيارتها من طراز " كليك " التى تتميز بشكل خارجى جديد و تصميم مختلف عن اصداراتها السابقة لباقي منتجاتها المعروفة ، والتى قدمتها الشركة لتتناسب مع مختلف الاذواق و الالوان .





وتتمتع السيارة طراز " كليك " بشبكة عرضية ، و خطوط طولية لها شكل مختلف يتميز بالقوة والفخامة ،والتى تتسم بها السيارة "كليك" .





كما ان السيارة طراز " كليك " من فئة السيارات الدفع الرباعى ، وبها نظام تعليق هوائى ، وتستمد السيارة قوتها من محرك TSI 1.5 لتر ، والذي ينتج قوة 115 حصان و 200 نيوتن من عزم الدوران و بها ايضا ناقل حركة يدوى مزود بـ 6 سرعات.





وتتمتع سكودا "كليك" بتصميم رائع و مصابيح ليد حادة ، بالاضافة ان تصميم مقابض الابواب يجعلها مخفية كما سيارات تسلا .





وتتوفر السيارة بنظام ABS مانع للانزلاق بالطرق الوعرة و تتميز السيارة بلوحات مضيئة خلفية بها علامة سكودا يعطيها لمسة من الفخامة و الاناقة فى التصميم.





وتأتى السيارة بسعر تنافسي لباقي منافسيها من السيارات الدفع الرباعى وهو يتراوح بين 12 الف دولار و 45 الف ريال سعودى .