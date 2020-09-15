أسعار Chevrolet شيفروليه 2020 في مصر

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، بعد اجتياح جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والتي أدت إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.





وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية بعد معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.





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وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات شيفروليه لسنة 2020 .

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شيفروليه N300

- مانيوال / BASELINE 2021 1200 CC 149,900 جنيه

- مانيوال / FULL OPTION / TINTED GLASS 2020 1200 CC 173,600 جنيه

- مانيوال / FULL OPTION 2021 1200 CC 174,900 جنيه

شيفروليه لانوس

- مانيوال / جميع الكماليات 2020 1500 CC 166,400 جنيه

- مانيوال / هاي لاين 2020 1500 CC 171,600 جنيه

شيفروليه افيو

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / FACELIFT 2020 1500 CC 192,900 جنيه

- اوتوماتيك / / H/L FACELIFT 2020 1500 CC 198,300 جنيه

شيفروليه أوبترا

- اوتوماتيك 2021 1500 CC 199,900 جنيه

- اوتوماتيك 2020 1500 CC 199,900 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2020 1500 CC 205,700 جنيه

- اوتوماتيك / جميع الكماليات 2021 1500 CC 205,700 جنيه

- اوتوماتيك / هاي لاين 2020 1500 CC 209,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاي لاين 2021 1500 CC 212,400 جنيه

- اوتوماتيك / توب لاين 2020 1500 CC 215,500 جنيه

- اوتوماتيك / توب لاين 2021 1500 CC 218,000 جنيه

شيفروليه بيك اب

- مانيوال / بيز لاين 2020 2500 CC 278,700 جنيه

- مانيوال / بيز لاين 2021 2500 CC 283,700 جنيه

- مانيوال 2020 2500 CC 284,200 جنيه

- مانيوال / هاي لاين 2020 2500 CC 308,250 جنيه

- مانيوال 2020 2500 CC 313,250 جنيه

- مانيوال / HIGH LINE 2021 2500 CC 313,250 جنيه

- مانيوال / FULL OPTION 2021 2500 CC 318,250 جنيه

شيفروليه كابتيفا

- اوتوماتيك / LS 2020 1500 CC تربو 324,990 جنيه

- اوتوماتيك / LT 2020 1500 CC تربو 349,990 جنيه

- اوتوماتيك / PREMIER 2020 1500 CC تربو 369,990 جنيه

- اوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2020 1500 CC تربو 389,990 جنيه

شيفروليه ماليبو

- اوتوماتيك / تربو / LS 2019 1500 CC 339,990 جنيه

- اوتوماتيك / LT / تربو 2019 1500 CC 359,990 جنيه

- اوتوماتيك / PREMIER / تربو 2019 1500 CC 399,990 جنيه

شيفروليه اكوينوكس‎

- اوتوماتيك / TURBO LS 2019 1500 CC 379,900 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTION TURBO LT 2019 1500 CC 429,900 جنيه

- اوتوماتيك / TURBO LT 2019 1500 CC 439,900 جنيه