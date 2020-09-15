أسعار Chevrolet شيفروليه 2020 في مصر

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، بعد اجتياح جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والتي أدت إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.
وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية بعد معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.
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الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع
الجذب.
ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات،
وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض
سويا أسعار سيارات شيفروليه لسنة 2020 .
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شيفروليه N300
- مانيوال / BASELINE 2021 1200
CC 149,900
جنيه
- مانيوال / FULL OPTION / TINTED GLASS
2020 1200 CC 173,600 جنيه
- مانيوال / FULL OPTION 2021 1200
CC 174,900
جنيه
شيفروليه لانوس
- مانيوال / جميع الكماليات 2020 1500 CC 166,400 جنيه
- مانيوال / هاي لاين
2020 1500 CC 171,600
جنيه
شيفروليه افيو
- اوتوماتيك / جميع الكماليات / FACELIFT 2020 1500
CC 192,900
جنيه
- اوتوماتيك / / H/L FACELIFT 2020 1500
CC 198,300
جنيه
شيفروليه أوبترا
- اوتوماتيك 2021 1500 CC 199,900 جنيه
- اوتوماتيك 2020 1500 CC 199,900 جنيه
- أوتوماتيك / جميع
الكماليات 2020 1500 CC 205,700
جنيه
- اوتوماتيك / جميع
الكماليات 2021 1500 CC 205,700
جنيه
- اوتوماتيك / هاي
لاين 2020 1500 CC 209,900
جنيه
- اوتوماتيك / هاي
لاين 2021 1500 CC 212,400
جنيه
- اوتوماتيك / توب
لاين 2020 1500 CC 215,500
جنيه
- اوتوماتيك / توب
لاين 2021 1500 CC 218,000
جنيه
شيفروليه بيك اب
- مانيوال / بيز لاين 2020 2500 CC 278,700
جنيه
- مانيوال / بيز لاين
2021 2500 CC 283,700
جنيه
- مانيوال 2020 2500 CC 284,200
جنيه
- مانيوال / هاي لاين
2020 2500 CC 308,250
جنيه
- مانيوال 2020 2500 CC 313,250
جنيه
- مانيوال / HIGH LINE 2021 2500
CC 313,250
جنيه
- مانيوال / FULL OPTION 2021 2500
CC 318,250
جنيه
شيفروليه كابتيفا
- اوتوماتيك / LS 2020 1500
CC تربو 324,990 جنيه
- اوتوماتيك / LT 2020 1500
CC تربو 349,990 جنيه
- اوتوماتيك / PREMIER 2020 1500
CC تربو 369,990 جنيه
- اوتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2020 1500
CC تربو 389,990 جنيه
شيفروليه ماليبو
- اوتوماتيك / تربو / LS 2019 1500
CC 339,990
جنيه
- اوتوماتيك / LT / تربو 2019 1500 CC 359,990 جنيه
- اوتوماتيك / PREMIER / تربو 2019 1500 CC 399,990 جنيه
شيفروليه اكوينوكس
- اوتوماتيك / TURBO LS 2019 1500
CC 379,900
جنيه
- اوتوماتيك / FULL OPTION TURBO LT 2019 1500
CC 429,900
جنيه
- اوتوماتيك / TURBO LT 2019 1500
CC 439,900
جنيه