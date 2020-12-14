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مدير مجمع الفنون: العاصمة الادارية تضم منشآت لعرض مقتنيات مصر الفنية النادرة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية
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إسراء صبري
أكد ايهاب اللبان، مدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة، ان اقتراح الاعلامي جمال الشاعر المتعلق بإنشاء متحف لوفر في مصر يحتوى على التراث الثقافى المصري مقترح عظيم، مؤكدا أن مصر يوجد بها متاحف مهمة تحتوى على مجموعة ضخمة من المقتنيات كما أن قصر عابدين مكان اقتراح المتحف فى حد ذاته متحف بما يحتوى عليه من الاعمال الفنية قويه.

وأضاف "اللبان"، خلال مداخلته الهاتفبة ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن قصر عابدين يحتوى على تحف نادرة ويُعد متحف، ولكن ربما تكون فكرة متحف اللوفر المصري موضعها أفضل فى العاصمة الادارية الجديدة".

واستطرد: "يوجد منشآت جديدة مبنية على طرز حديثة لعرض كم المقتنيات الضخمة والنادرة لدى مصر، وفى مدينة الفنون فى العاصمة الادارية وهناك تفكير كبير لإنشاء عدد من المتاحف وصالات العرض للأعمال الفنية".
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