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توك شو

خبير أمن المعلومات يكشف عن خطورة التليجرام واستخدامه.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
التليجرام
التليجرام
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إبراهيم القادري
قال عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات ، إن تطبيق التليجرام خلال الفترة الأخيرة اصبح له جمهور مؤكدا علي ان التليجرام يحتوي علي قنوات موازية لقنوات التليفزيون .

وأضاف عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان التليجرام يعمل علي جذب جمهور جديد من خلال العديد من التحديثات التي حدثت له مؤكدا علي ان التليجرام يوجد علية عوامل جذب كثيرة .

وأوضح عبد المنعم ، أن التليجرام تستخدمة الجماعات الارهابية لانه تطبيق مؤمن مؤكدا علي ان التليجرام يتبع الي شركة روسية ويستخدم في الحرب المعلوماتية والتكنولوجية .

وتابع عبد المنعم ،  أن هناك العديد من التطبيقات تقوم بجمع المعلومات عن مستخدميها مئات المعلومات واكد علي ان هذه التطبيقات تستطيع ان تقوم بتسجيل الصوت والصورة أيضا .

واستكمل عبد المنعم  : أن منع التطبيقات غير مجزٍ ويجب ان نتعامل مع هذه التطبيقات بوعي واكد علي الاحتفاظ بالصور الخاصة علي فلاشة .
واكد عبد المنعم  : أن من الضروري عدم اتصال البيانات الشخص علي الانترنت بمعنى ان نقوم بعمل نسخة احتياطية ونقوم بنقلها علي هارد ديسك خارجي .

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