خبير أمن المعلومات يكشف عن خطورة التليجرام واستخدامه.. فيديو

قال عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات ، إن تطبيق التليجرام خلال الفترة الأخيرة اصبح له جمهور مؤكدا علي ان التليجرام يحتوي علي قنوات موازية لقنوات التليفزيون .





وأضاف عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان التليجرام يعمل علي جذب جمهور جديد من خلال العديد من التحديثات التي حدثت له مؤكدا علي ان التليجرام يوجد علية عوامل جذب كثيرة .





وأوضح عبد المنعم ، أن التليجرام تستخدمة الجماعات الارهابية لانه تطبيق مؤمن مؤكدا علي ان التليجرام يتبع الي شركة روسية ويستخدم في الحرب المعلوماتية والتكنولوجية .





وتابع عبد المنعم ، أن هناك العديد من التطبيقات تقوم بجمع المعلومات عن مستخدميها مئات المعلومات واكد علي ان هذه التطبيقات تستطيع ان تقوم بتسجيل الصوت والصورة أيضا .





واستكمل عبد المنعم : أن منع التطبيقات غير مجزٍ ويجب ان نتعامل مع هذه التطبيقات بوعي واكد علي الاحتفاظ بالصور الخاصة علي فلاشة .

واكد عبد المنعم : أن من الضروري عدم اتصال البيانات الشخص علي الانترنت بمعنى ان نقوم بعمل نسخة احتياطية ونقوم بنقلها علي هارد ديسك خارجي .



