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عادل عبد المنعم: تطبيقات تجمع المعلومات عن مستخدميها وعلينا الحذر..فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:30 م
تسريب المعلومات
تسريب المعلومات
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إبراهيم القادري
قال المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، : إننا نحتاج إلى إعادة النظر علي مستوى  الأفراد والأسر والدولة في التعامل مع الإنترنت وأكد على ان هناك بيانا صدر من النيابة العامة واكد هذا البيان ان هناك بعُدا جديدا للحروب الإلكترونية .


وأضاف عادل عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي ام سى ، أن نوعية هذه الحروب تكلم عنها الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والولايات المتحدة الامريكية واكدوا علي ان هذه الحروب اصبحت متواجدة في كل مكان .


وأوضح عبد المنعم ، أن هناك العديد من التطبيقات تقوم بجمع المعلومات عن مستخدميها مئات المعلومات واكد علي ان هذه التطبيقات تستطيع ان تقوم بتسجيل الصوت والصورة ايضا .


وتابع : أن منع التطبيقات غير مجزٍ ويجب ان نتعامل مع هذه التطبيقات بوعي واكد علي الاحتفاظ بالصور الخاصة علي فلاشة .


واستكمل : أن من الضروري عدم اتصال البيانات الشخصة علي الانترنت بمعنى ان نقوم بعمل نسخة احتياطية ونقوم بنقلها علي هارد ديسك خارجي .
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