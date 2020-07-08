عادل عبد المنعم: تطبيقات تجمع المعلومات عن مستخدميها وعلينا الحذر..فيديو

قال المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، : إننا نحتاج إلى إعادة النظر علي مستوى الأفراد والأسر والدولة في التعامل مع الإنترنت وأكد على ان هناك بيانا صدر من النيابة العامة واكد هذا البيان ان هناك بعُدا جديدا للحروب الإلكترونية .









وأضاف عادل عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي ام سى ، أن نوعية هذه الحروب تكلم عنها الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والولايات المتحدة الامريكية واكدوا علي ان هذه الحروب اصبحت متواجدة في كل مكان .









عبد المنعم ، أن هناك العديد من التطبيقات تقوم بجمع المعلومات عن مستخدميها مئات المعلومات واكد علي ان هذه التطبيقات تستطيع ان تقوم بتسجيل الصوت والصورة ايضا . وأوضح









وتابع : أن منع التطبيقات غير مجزٍ ويجب ان نتعامل مع هذه التطبيقات بوعي واكد علي الاحتفاظ بالصور الخاصة علي فلاشة .







