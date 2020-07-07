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تكنولوجيا

جوجل تصدر ميزة الوضع المظلم لهذه التطبيقات.. إليك كيفية تفعيلها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:54 ص
جوجل تصدر ميزة الوضع
جوجل تصدر ميزة الوضع المظلم لهذه التطبيقات
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ندى على
وفرت شركة جوجل Google ميزة وضع Dark Mode أو الوضع المظلم، لعدد من تطبيقاتها المكتبية، وهى تطبيقات Docs و Sheets و Slides ، وذلك على جميع هواتف أندرويد. 

وبحسب موقع The Next Web فإن جوجل قد تأخرت كثيرا على إطلاق الوضع المظلم لهذه التطبيقات التى غالبا ما تستخدم في الدراسة أو العمل، حيث أنها تطبيقات أساسية ويقوم باستخدامها أغلب الموظفين. 


وسيتم تفعيل الميزة تلقائيا على كل الهواتف التى تحتوى على نظام التشغيل Andriod 10 أو النظام الأحدث Andriod 11 والذى تم اطلاقه تجريبيا لعدد من المستخدمين.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم إصدارات أقدم فيمكنهم الضغط على الإعدادات Settings ثم الضغط على العرض أو Display ثم  Theme ومنها Dark Mode أو الوضع المظلم. 

ويوفر الوضع المظلم راحة كبيرة للعينين أثناء النظر إلى الهواتف أو الكمبيوتر خاصة في الليل الأمر الذى يؤدى إلى إضعافها أو التسبب بمشكلات معينة. 

ومؤخرا، كشفت تسريبات، عن أن شركة جوجل، تعمل على تطوير خاصية الوضع المظلم لخدمة خرائطها Google Maps، والتى تم رصد عدد من الخصائص الجديدة فيها، تجعلها تتميز عن أى تطبيق آخر حصل على نفس الميزة.  

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