خبير: انخفاض نسبة مستوى الفقر في الوجه البحري لـ 27% إنجاز

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة لا تنفذ مشاريع البنية التحتية بمفردها، بل بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا ينعكس على الكثير من المواطنين بالإيجاب، من خلال توفير الكثير من فرص العمل.





وتابع الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأحد، أن وزارة التعاون الدولي لديها قدرة تفاوضية عالية، تمكنها من الحصول على تمويلات لتنفيذ استراتيجية 2030 بتكلفة تمويلية منخفضة، وهذا في حد ذاته إنجاز ونجاح، خاصة وأن هذه التمويلات تهدف لرفع مستوى معيشة المواطن المصري بشكل كبير.





وأضاف أن وزارة التعاون الدولي هي المعنية بجلب التمويلات في ضوء احتياجات الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تعي ما يحتاج إليه المواطن بشكل كبير، معقبًا "الدولة منذ تولي الرئيس السيسي تعمل على التركيز على تلبية احتياجات المواطن".





ونوه بأن الدولة أنفقت بشكل كبير على تحسين مستوى المعيشة، ولهذا انخفضت نسبة مستوى الفقر في المناطق الريفية في الصعيد لـ45%، والمناطق الريفية في الوجه البحري لـ27%، وهذا في حد ذاته إنجاز.





وأكد الخبير، أن انخفاض نسبة مستوى الفقر في الوجه البحري لـ27% يعد إنجازًا.





ولفت إلى أن تحسين الكهرباء والطرق ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، من خلال الحصول على خدمات أفضل، وتوفير الكثير من فرص العمل.