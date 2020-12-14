وزارة الصحة: لا أثار جانبية للقاح فيروس كورونا الجديد

وأشارت إلى أنه لا توجد مدة محددة لفاعلية اللقاح الصيني، ومازال قيد الدراسة التي تستمر لمدة عام كامل، منوهة بأنه لم تظهر للقاح أي آثار جانبية خطيرة بمن تناول اللقاح حتى الآن.





وأوضحت أن مصر شاركت في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني بمشاركة 3 آلاف شخص، مشيرة إلى أن آلية توزيع اللقاح الصيني ستكون أولا للمعرضين أكثر للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تتفاوض مع "استرازينكا" للحصول على لقاح أكسفورد الفترة المقبلة.





وأكدت مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، أنه ليس هناك إجبار لتناول لقاح فيروس كورونا، وأي شخص يحب المشاركة في تناول اللقاح لابد التواصل على موقع وزارة الصحة.

قالت نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن الحصول على لقاح كورونا في مصر اختياري تماما، معقبة: سيتم إنشاء موقع خاص للقاح على صفحة وزارة الصحة المصرية وسيضم كافة المعلومات عنه وعن كيفية الحصول عليه.وأكدت "عاصم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، على أن عنصر الأمان في اللقاح متواجدة، مشيرة إلى وجود قواعد وكشوف وخطوات خاصة للمتطوعين من أجل متابعتهم خلال فترة الحصول على اللقاح.وتابعت: لم يصل لنا أي تقارير أو شكوى من المتطوعين، معقبة: يمكن حدوث إصابة بكورونا بعد الحصول على اللقاح ولكن الأعراض وشدة الفيروس ستكون أقل بكثير عن زي قبل.