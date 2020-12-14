ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رجل يرقص على جناح طائرة.. أنظر ماذا حدث له.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:21 ص
طائرة
طائرة
Advertisements
شريف سيد
أصيب شخصا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، عقب سقوطه من على جناح طائرة، عقب تسلقه الطائرة والرقص. 

وتعود الواقعة وفق ما نقلته صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية، عقب قيام شخص بالقفز على سور مطار لاس فيجاس الأمريكي، والتسلق على جناح طائرة، وخلع حذائه والرقص، حتى سقط من على جناح الطائرة مصابا. 

ونشرت راكبة على متن الطائرة، شريط فيديو للشاب وهو يرقص على جناح الطائرة قبل أن يسقط. 

وكانت الطائرة تستعد للإقلاع إلى من ولاية نيفادا إلى ولاية أوريغون الأمريكية، وحاولت السلطات الأمريكية القبض على الشخص. 

وقامت راكبة ببث فيديو الحادث المروع على موقع "تويتر"، وغرد مستخدم على "تويتر"، يدعى جاستن ماكفايدن، قائلًا: "جدي على متن رحلة جوية من لاس فيغاس وأرسل لي للتو هذه الصورة لرجل صعد إلى جناح الطائرة".

وقالت الشرطة إن الرجل نُقل إلى المستشفى بعد وضعه قيد الحبس الاحتياطي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب: سيعود ما تبقى من قواتنا في أفغانستان بحلول عيد الميلاد

عقب إعلان ترامب.. الناتو يقرر سحب قواته من أفغانستان

هلع وخوف.. لحظة اشتعال حريق داخل طائرة إيرانية في السماء.. فيديو

جنون السوشيال ميديا.. شاب يخرج من الطائرة قبل لحظات من إقلاعها لالتقاط صورة .. فيديو

ترشيحاتنا

من ارتفاع 100 متر.. سائحة تسقط جثة هامدة أثناء التقاط صورة تذكارية.. تفاصيل

تفاصيل إصابة ناصر ماهر في مباراة المقاصة

السر وراء اسم «كهربا».. نجم الأهلي يكشف كيف حصل على لقبه؟

بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. ننشر تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان اليوم

صدمة لجماهير الأهلي.. الإصابة تبعد أجاي 3 شهور عن الفريق.. تفاصيل

تريند الفن.. دينا الشربينى حامل من عمرو دياب.. زواج النجوم فى 2020

Advertisements

بعد التشكيك في إصابات كورونا.. الصحة تفتح النار على منظمة الصحة العالمية

وزير التربية والتعليم يكشف عن مفاجأة سيتم تطبيقها غدا علي المدارس ..فيديو

مشادة بين السولية ومحمد شريف.. كهربا يكشف تفاصيل الواقعة ..فيديو

حقيقة وفاة نجلة أيمن حفني

أشرف زكي يكشف مفاجأة: لجنة التحقيق مع محمد رمضان سيادية

الامتحانات فى موعدها.. طارق شوقي لأولياء الأمور: اللي خايف على ابنه يعلمه في البيت

ذروة السيول.. الأرصاد تكشف عن موجة تقلبات جوية تضرب هذه المناطق

عمره 80 عامًا.. امرأة تعثر على اكتشاف غريب في البحر وكارثة عند أخذه للمنزل.. صور

بعد هدفه في بيراميدز.. أسباب نشر عمار حمدي صورا مسيئة لـ رمضان صبحي وعبد الله السعيد

9 آلاف موقع تحاول استغلال المرأة والطفل جنسيا.. غادة والي: الفساد موجود في كل دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تهاجم يورجن كلوب

فستان فوق الركبة.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها شريف سلامة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد

بعد 25 عامًا من تعرضها للاختطاف.. فتاة تعثر على عائلتها الحقيقية عبر فيسبوك

تغريدات محظورة.. تويتر يتخذ إجراءً صارمًا ضد معجبي ترامب