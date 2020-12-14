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منوعات

مليونير في يوم وليلة.. لوحة على جدار منزل تغير حياة صاحبه للأبد| صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:18 ص
لوحة بانكسي
لوحة بانكسي
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عزة عاطف
عرض رجل بريطاني منزله للبيع، ولم يدرك قيمة الكنز الذي تحمله جدرانه، فقد استيقظ ليجد نفسه قد أصبح مليونيرًا بفضل لوحة جدارية للفنان «بانكسي»، لكن قراره كان أكثر غرابة.

رفعت قيمة اللوحة الجدارية المسماة "آتشوو Achoo"، من قيمة منزلهم في بريستول إلى أكثر بكثير من متوسط ​​سعر المنزل في شارعهم، المحدد بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني.

لكن صاحب المنزل ويدعى «نيكولاس ماكين» قرر بيع منزله على الرغم من تقدير الصحف له بمبلغ بـ5 ملايين جنيه استرليني (ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري).

فلم يحتمل الرجل ووالدته الإزعاج الذي تسببت به اللوحة منذ أن رسمها فنان الشارع الشهير «بانكسي» على جدار منزلهم، حيث توافد الناس من جميع أنحاء العالم لالتقاط الصور بجانبها صباحًا ومساءً.

تعكس اللوحة الوضع العالمي وسط معاناة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تجسد رسمة امرأة عجوز تعكس في وجه المنازل، ويتطاير طقم أسنانها من شدة العطسة، ونتيجة لتصميم المنازل بشكل مائل فإن اللوحة توحي بأن عطية العجوز، قد دفعت المنازل بقوة، وكأنها ستقتلعها من مكانها.

ورغم أن الصحافة رجّحت ارتفاع سعر العقار بقيمة كبيرة جدًا وصلت إلى 5 ملايين جنيه، إلا أن نيكولاس وعائلته قرروا التمسك بقرار البيع مقابل مئات الآلاف من الجنيهات للهرب من الإزعاج.

قائلًا: "أعرف أنه عندما تستيقظ لترى الصحف الشعبية تقول إن قيمة منزلك تبلغ الآن 5 ملايين جنيه إسترليني، عليك التفكير فيما تفعله.. لكن ذلك لن يغير شيئًا في المخطط".

وتصور اللوحة "آتشوو" عجوزًا ترتدي خمارًا وتعطس ما جعل طقم أسنانها يطير في الهواء، فيما نالت الصورة إعجاب مليوني شخص على إنستجرام خلال وقت قصير.
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