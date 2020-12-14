أبرز 5 تصريحات لـ«كهربا» مع سيف زاهر

حل محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي ضيفا صباح اليوم الإثنين مع الإعلامي سيف زاهر ضمن الجزء الأول من المقابلة التي أجريت على "أون تايم سبورت".





وتحدث كهربا عن مجموعة من المواضيع منها بكائه عقب الفوز بكأس مصر وانضمامه إلي بيراميدز وفقرته مع الزمالك.





وجاءت أبرز تصريحات لـ"كهربا" كالاتي:





-"بدر رجب مدرب الأهلي السابق في الناشئين، هو من أطلق علي لقب "كهربا"، وذلك بسبب أني لا أحب الخسارة وبكون متكهرب وقتها أطلق علي هذا اللقب".





- سبب رحيله عن الأهلي أثناء تواجده في الناشئين: "كان قرار مدربين مصريين منهم أمين عرابي".





- "عيطت عشان الكأس ده كان الخامس بالنسبة لى بعد ما توجت به مرة مع إنبى و3 مع الزمالك ومرة مع الأهلى، وده حاجة قياسية وكل بطولة مع الأهلى لازم نكسبها، وكان فى ضغوطات كبيرة وصعب عليا نفسى".





- " كنت سأعود من البرتغال على بيراميدز بعدما تحدثوا معي بشكل مباشر وعرضوا علي الانضمام لهم".



