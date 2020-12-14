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الأرصاد: اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس شهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث وصلت إلى 27 درجة على القاهرة، إلا أنها اليوم بدأت بالانخفاض إلى 22 درجة.

وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم الشعور بالانخفاض فى درجات الحرارة مع فترة بداية الظهيرة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وتابعت: نشاط الرياح سيصاحبه أتربة والذي سيتسبب فى قلة الرؤية الأفقية على الشوارع وخاصة الطرق الصحراوية، ناصحة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأكدت أن نشاط الرياح والأتربة مستمر حتى غدا الثلاثاء، ويبدأ بالهدوء يوم الأربعاء، وهناك فرص لسقوط الأمطار يوم الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

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