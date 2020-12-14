3 علاجات منزلية للتخلص من جفاف العين في الشتاء

يحدث جفاف العيون في الشتاء والربيع ، وفقًا لمقال في مجلة OphthalmologyTrusted Source، يمكن أن تؤدي التغيرات الموسمية مثل انخفاض الرطوبة في الأماكن المغلقة والرياح العاتية إلى جفاف العين وعدم الراحة.





على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير الطقس ، فهناك علاجات يمكنك استخدامها خلال فصل الشتاء من شأنها أن تقلل من الأعراض الحكة ، والألم في بعض الأحيان التي تأتي مع جفاف العين





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كشف موقع healthline، عن أبرز طرق العلاج والوقاية للمساعدة في مكافحة جفاف العين خلال فصل الشتاء.

قد تضطر إلى استخدام مجموعة من العلاجات لرؤية أفضل النتائج، أبرزها ...





-الدموع الاصطناعية

الدموع الاصطناعية هي طريقة لاستعادة الرطوبة الطبيعية لعينيك، وهي متوفرة بدون وصفة طبية في معظم الصيدليات، إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة فتأكد من شراء خيار مناسب للعدسات.

حاول وضع الدموع الصناعية عدة مرات على مدار اليوم تصل إلى ست مرات في اليوم، اقرأ ملصق قطرات العين بعناية: إذا كانت القطرات تحتوي على مواد حافظة فإن استخدامها بشكل متكرر قد يؤدي إلى تهيج عينيك.

إذا وجدت نفسك بحاجة للدموع الاصطناعية أكثر من ست مرات في اليوم ، فقد تحتاج إلى التحدث مع طبيبك حول العلاجات الموصوفة لجفاف العين.





-مراهم العين

يمكن أن تساعد مراهم العين التي لا تستلزم وصفة طبية في علاج جفاف العين، هذه أكثر سمكًا من قطرات العين وعادة ما تقوم بتطبيقها على خط الرموش السفلي الداخلي.

نظرًا لأنها أكثر سمكًا يمكنك وضع مراهم العين بشكل مثالي قبل النوم يقلل هذا من احتمالية تشوش رؤيتك بمراهم العين.





- كمادات دافئة

إذا كانت عيناك شديدة التهيج والحمراء فإن استخدام الكمادات الدافئة يمكن أن يساعد في تقليل الاحمرار وعدم الراحة، انقعي منشفة في ماء دافئ وضعيها على العينين لمدة 10 دقائق لتهدئتهما وإراحتهما.



