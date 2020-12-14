وزير التعليم: عدد حالات كورونا لا يستدعي إغلاق أي مدرسة.. يتصدر نشرة صباح البلد

اليوم السابع
الرئيس يتلقى اتصالا من نظيره الموريتاني تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية
صدى البلد
أعدوا للزهرة البريئة ميرا.. وشكرا للرئيس الإنسان
الصحة: تسجيل 486 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة
المصرى اليوم
وزير التعليم: عدد حالات كورونا لا يستدعي إغلاق أى مدرسة.. والقرار ليس فرديا
الشروق
الخارجية تواصل الاتصالات لضمان سلامة المواطنين المصريين المختلطين قبالة سواحل نيجيريا
الأهرام
بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى مصر
الوطن
موعد وخطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية
الجمهورية
وزير السياحة والآثار يستعرض ملامح الترتيبات لنقل المومياوات الملكية من المتحف لمستقرها بالفسطاط
الوفد
مصر للطيران: جاهزون لنقل لقاح كورونا لأى مكان فى العالم
بي بي سي عربي
إجراءات مشددة فى ألمانيا للسيطرة على تفشي الفيروس
سكاي نيوز عربي
اشتباكات قبلية فى تونس.. ورئيس الحكومة يتدخل