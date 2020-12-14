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أخبار العالم

13 مليون يورو.. الحكومة الفرنسية تحجز على أموال كارلوس غصن

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أمس الأحد، أمرا بالحجز على 13 مليون يورو على الأقل من أموال وممتلكات كارلوس غصن، لإجراء تعديل ضريبي.

وقال موقع "ليبيراسيون" الفرنسي إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو نيسان، يواجه مشكلات مع الضرائب الفرنسية، إثر تحقيقات أجرتها القيادة الوطنية لمراجعة الوضعيات الضريبية، والتي تتولى الملفات المالية الأكثر حساسية.

ويتعلق الأمر بالنقل الضريبي الذي أجراه رجل الأعمال في تجاه هولندا سنة 2012، والذي تعتبره المصالح الفرنسية زائفا، حيث كان يقدم نفسه كمقيم في أمستردام، ما كان يتيح له دفع ضرائبه في هولندا عن مجموع أجره، بعد خصم المبالغ المدفوعة لمصلحة الضرائب الفرنسية عن راتبه من رينو، وإلى مصلحة الضرائب اليابانية عن راتبه من نيسان.

وطالبت مصلحة الضرائب بالرهن المؤقت لشقته الباريسية بشارع جورج مانديل، والتي تضم 7 غرف واشتراها غصن سنة 2019 بـ5.9 مليون يورو، إضافة إلى نصف الفيلا التي يملكها بإقليم الإفلين، لأن النصف الآخر لا يزال في ملكية زوجته السابقة، إضافة إلى تجميد 538 ألف سهم وأوراق مالية وديون لشركة رينو بقيمة تقارب 500 ألف يورو.
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