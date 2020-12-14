ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 14-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:28 م
الاسمنت
الاسمنت
Advertisements
هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد"، بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الاثنين14-12-2020 

سجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأـسمنت 825 جنيهًا للطن ، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا للطن، والسويدي 825 جنيهًا للطن، وسجل في حلوان 670 جنيهًا للطن.

كما سجل في اسمنت اسيوط 730 جنيها للطن ، واسمنت سيناء 645 جنيها للطن ، واسمنت وادي النيل 735 جنيها للطن.


اقرأ أيضًا..


وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث إنها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الأسمنت في مصر اليوم الأحد 15-11-2020

بورصة الأسعار اليوم الأحد.. جرام الذهب عيار 21 بـ821 جنيهًا.. استمرار ارتفاع الطماطم بالأسواق.. والدولار بـ15.57 جنيه

سعر الأسمنت في مصر اليوم الأحد 29-11-2020

بورصة الأسعار بداية الأسبوع.. الذهب عيار 21 بـ780.. والدولار بـ18.5 جنيه للشراء.. اليورو بـ18.56 جنيه

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأحد 6-12-2020

بورصة أسعار بداية الأسبوع.. جرام الذهب بـ 685 جنيهًا.. والدولار بـ15.61.. والإسترليني بـ20.86 جنيه

ترشيحاتنا

انتوا متعرفوش حاجة .. كهربا يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

بعد هدفه في شباك فولهام.. 5 أرقام تاريخية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

العربية: محمود عزت أرشد عن السويركي وصفوان ثابت قبل القبض عليهما

الصحة العالمية: 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بكورونا لهذا السبب

تحطيم أسطورة كريستيانو.. حكاية أرقام تاريخية لـ محمد صلاح في البريميرليج

عبدالحفيظ: مشادة السولية وشريف في مباراة المقاصة لمصلحة الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازدا Mazda تطرح سيارة جديدة حصريا في أستراليا.. صور

هيونداي تخطط لطرح سيارات كهربائية فارهة من جينيسيس

أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور