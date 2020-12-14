أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 14-12-2020





سجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأـسمنت 825 جنيهًا للطن ، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا للطن، والسويدي 825 جنيهًا للطن، وسجل في حلوان 670 جنيهًا للطن.





كما سجل في اسمنت اسيوط 730 جنيها للطن ، واسمنت سيناء 645 جنيها للطن ، واسمنت وادي النيل 735 جنيها للطن.









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وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث إنها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.