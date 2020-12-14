الأوقاف: المرأة في الحضارة الإنسانية موضوع ندوة للرأي بالأعلى للشئون الإسلامية .. غدا

تنظم وزارة الأوقاف غدا الثلاثاء ندوة للرأي، بعنوان:“المرأة في الحضارة الإنسانية”.ويشارك فيها كل من الدكتور خالد غانم (مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية) والدكتور صبري الغياتي (مسئول المتابعة العلمية بمكتب وزير الأوقاف ).

و في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري، تنقل قناة النيل الثـقـافية الندوة في بث مباشر.

من ناحية أخرى فتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد الأسمرات (3) الجمعة المقبلة ،وبحضور ومشاركة وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة .

ويؤدي خطبة الجمعة بالمسجد الدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف ، ويتناول موضوع الخطبة: “الوقاية خير من العلاج” للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا بصفة خاصة.



