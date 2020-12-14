الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة ينظم حملة توعية بأهمية التبرع بالدم

نظم الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة (EPSF) حمله توعية بأهمية التبرع بالدم، وذلك بحرم كلية الآداب جامعة عين شمس، ويأتي ذلك ايمانا بدور الطلاب في خدمة المجتمع.





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز، القائم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد أبو شنب، القائم بأعمال عميد الكلية والدكتورة أماني أسامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





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ويأتي ذلك في اطار الحملة القومية التي ينظمها الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة، بالتعاون مع بنك الدم بالهلال الأحمر والمركز القومي لخدمات الدم ، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وفي جانب اخو أعلنت جامعة عين شمس برئاسة أد محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية ، تقدُم ١٠١٠ طالبة وطالبة من مختلف كليات جامعة عين شمس لخوض ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية.





وذلك حسبما رصدت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة .





و أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد المقبل وذلك بعد المراجعة القانونية لكافة استمارات الترشح التي تقدم بها الطلاب الراغبين في خوض السباق الانتخابي للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

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وأضاف أن الجامعة تراقب سير العملية الانتخابية مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات .





يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي تباشر أعمالها برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من أ.د. كريم مصطفى البطوطي، وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب و أ.د. تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و أ. إبراهيم حمزة سعيد القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية و أ. محمد أحمد عبد الملك القائم بعمل مدير عام الشؤون القانونية و محمد فتوح محمد متولى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق و هاجر إبراهيم محمد عبد العال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.