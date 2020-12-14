تقديم 120 ألفا و224 طلب تصالح لمخالفات البناء في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة وصل إلى 120 ألفا و224طلبًا، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح والمقرر لها 31 ديسمبر الحالي .









ووجه المحافظ رؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون .









وكان مجلس الوزراء وافق على تمديد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء،حتى نهاية 2020، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عنهم بمدة فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية،واستجابة أيضا لمطلب الجمعيات الأهلية التي تقوم حاليا بسداد قيمة التصالح عن المواطنين بالقرى الاكثر احتياجا ،للحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .





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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم سهام يوسف استعدادات المديرية لبدء الامتحان التجريبي التدريبي للصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، مطمئنا على استكمال التجهيزات اللازمة لأداء الامتحان التجريبي التدريبي الذي سيعقد في كل المواد، ويهدف الاطمئنان على الجاهزية التامة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على أسلوب الامتحان الإلكتروني وطريقة الأسئلة، مشددا على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.









وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه تم اليوم عقد اجتماع بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام وصباح سيد مدير التعليم الثانوي وراوية حسن مدير إدارة الإحصاء وماجد ابوسيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.



