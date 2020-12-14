محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بالخانكة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية لمدينة الخانكة لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية وإزالتها بشكل فوري.









وبدأ المحافظ الجولة بتفقد كوبري أبو زعبل الجديد على مصرف بلبيس، والذي تم الانتهاء منها بتكلفة إجمالية وصلت 40 مليون جنيه مما يسهل حركة المرور أمام المواطنين.





كما تفقد المحافظ موقع إنشاء طريق جديد في مواجهة الكوبري ليكون مدخلا لقرية أبو زعبل، حيث التقى المحافظ بالمواطنين ملاك الأراضي التي سيتم نزع ملكيتها لصالح الطريق والذين ابدو موافقتهم علي إنشاء الطريق حيث كلف المحافظ برفع المساحات التي سيتم نزعها لصالح الطريق وتعويض أصحابها التعويض العادل وفق ما تقرره اللجنة المشكلة من مديرية المساحة لتثمين الأراضي.





وأكد المحافظ أن الطريق سيكون محورا مروريا مهما ينقل الحركة المرورية من طريق ترعة الإسماعيلية إلى منطقة أبو زعبل مباشرة بطول واحد كيلو متر .





وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفي الخانكة المركزي والجاري إنشاؤه بتكلفة 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، و17 سرير عناية مركزة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 97% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.





وتفقد "الهجان"، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.





كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.





وأكد "الهجان"، أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيمثلان صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها،واستكمل المحافظ الجولة بشن حملة ازالة علي المخالفات التي يتم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية حيث تم ازالة مبني علي مساحة 300 متر بعزبة الحساينة بقرية سرياقوس وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.





وخلال الجولة قام المحافظ بشن حملة علي الباعة الجائلين بطريق شارع الجمهورية بنطاق الوحدة المحلية لعرب العيايدة حيث تم ازالة الباعة الجائلين والإشغالات الموجودة علي الطريق والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وإتاحة الفرصة لحدوث انتظار خاطئ علي جانبي الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر.





وتمت مصادرة جميع الإشغالات وتحرير محاضر مخالفة والتعهد بعدم العودة مرة اخرى حيث اكد المحافظ انه لا تهاون في اي مخالفات وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات حيال المخالفين لتحقيق الردع والانضباط.





كما شدد المحافظ أيضا علي ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطة التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات علي تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى.