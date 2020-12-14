ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

7 حالات يجوز فيها إلغاء الترخيص وفقا لقانون المحال العامة الجديد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:15 م
المحال العامة
المحال العامة
Advertisements
سماح أنور
نظم قانون المحال العامة الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه الرئيس السيسي، الشروط والآليات التي تختص بتراخيص (المحلات والمطاعم والكافيهات وغيرها)، وذلك من أجل تبسيط وتيسير الإجراءات للمواطنبن مع إعلان جهة معنية وحيدة بشئون الترخيص.


حالات يجوز فيها إلغاء الترخيص وفقا للقانون 

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، 7 حالات ومخالفات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل، وذلك وفقا لنص المادة 25 من قانون المحال العامة التي تنص على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال الآتية:


1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
 
2  - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.
 
 3 - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا.
 
4  - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
5 ـ  إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
 
6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
 
7 - إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام.


ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.


ويهدف القانون إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي بما يزيد من إيرادات الدولة والحصيلة الضريبية، فضلا عن إيجاد ضوابط منظمة من شأنها الحد من المخالفات وطرق التلاعب التي يتبعها البعض من أصحاب المحلات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انفوجراف| شروط مزاولة مهنة السايس بمشروع القانون الجديد

بعد قبول الطلب.. 7 خطوات لترخيص المحل الخاص بك بالقانون الجديد

مع مواعيد فتح وإغلاق.. إلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

رسوم تصل لـ 100 ألف جنيه.. 7 شروط للترخيص بقانون المحال العامة

7 شروط للتراخيص في قانون المحال العامة الجديد .. تعرف عليها

آلية للفتح والغلق وعقوبات للمخالفين.. ضوابط المحلات بالقانون الجديد

ترشيحاتنا

صدمة أجاي.. عبدالحفيظ يكشف تطورات إصابات النجوم داخل الأهلي

نجل ربيع ياسين يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا فى منتخب مصر للشباب

نتنياهو يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

زفاف يتحول إلى كارثة نتيجة فعل مسيء من أصدقاء العريس للعروس

تقرير: قوارب صغيرة شوهدت بالقرب من ناقلة هزها انفجار قبالة الساحل السعودي

انتوا متعرفوش حاجة .. كهربا يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف يتحول إلى كارثة نتيجة فعل مسيء من أصدقاء العريس للعروس

غير اللى متعودين عليه .. 3 وصفات جديدة لإعداد وجبة باذنجان شهية

نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد