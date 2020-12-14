بعد إعلان النتيجة النهائية.. مستقبل وطن يحصد الأغلبية البرلمانية والشعب الجمهوري وصيفا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم، أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية.





بذلك تكتمل عدد المقاعد المنتخبة 539 مقعدا، بانتظار 28 مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية، وفقا لما نص عليه القانون، إضافة إلى مقعد آخر بالمنيا في إنتظار إجراء الانتخابات عليه.





الأحزاب

وبالنظر إلى التركيبة الحزبية داخل البرلمان في شكله النهائي، نرى أن حزب مستقبل وطن كانت له الغلبة، والنصيب الأكبر في مقاعد البرلمان، واستطاع أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وجاء من وراءه حزب الشعب الجمهوري، وهو ما نظره التركيبة الحزبية للبرلمان القادم، والتي جاءت كالتالي:









- حزب مستقبل وطن 316 مقعدًا منهم 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.





- حزب الشعب الجمهوري 50 مقعدًا، منهم 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي.





- الوفد 26 مقعدًا، منهم 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي، يليه





- حماة الوطن 23 مقعدًا منهم 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.





- حزب مصر الحديثة 11 مقعدًا، منهم 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.





- حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة





- المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.





- حزب الحرية بـ7 مقاعد منهم 5 بنظام القائمة ومقعدين بنظام الفردي.





- حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.





- حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.









- حزب العدل عدد 2 مقاعد بنظام القائمة





- إرادة جيل بمقعد واحد.





المستقلون

فيما استطاع المستقلون أن يحصلوا على 95 مقعدا، منهم 25 بنظام القائمة و70 بالنظام الفردي.



