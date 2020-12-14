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ثقافة

مائدة مستديرة بعنوان نشر وتسويق كتب الأطفال بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم لجنة فنون الطفل بالمجلس ومقررتها الكاتبة فاطمة المعدول، غدا الثلاثاء مائدة مستديرة بعنوان:"نشر وتسويق كتب الأطفال"، بقاعة الفنون بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتورهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتورة نيفين محمد رئيسة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

ويشارك في الندوة كل من: سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، ومحمد راضي رئيس مجلس إدارة المكتب المصري للمطبوعات، والدكتور محمود حسن إسماعيل أستاذ الإعلام وثقافة الطفل بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء لجنة فنون الطفل وبحضور مجموعة من ناشري كتب الأطفال والمهتمين بصناعة النشر، و يدير المائدة: الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة. 

تقام الندوة بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ وفي اطار خطة التنمية المستدامة فيما يخص محور تنمية الصناعات الثقافية. 

وتطبق في الندوة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/
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