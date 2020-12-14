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تعليم

41 طعنًا بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:36 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (41) طعنًا في 6 كليات هي الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والطب البشري، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020 - 2021. 


ومن المقرر أن يتم فحص الطعون غدًا الثلاثاء 15 ديسمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.


ومن المقرر إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن إعلان الكشوف الابتدائية يوم الأحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.

ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الاولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر .

كما يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020. 
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