رئيس قناة السويس: حققنا أرباحا 8% رغم خسارة تداعيات أزمة كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة، لن يؤثر بشكل فوري على الملاحة بقناة السويس، معلقا «لا أرى أنه سيحدث تأثير كامل على مجرى قناة السويس، كون العالم أجمع يعرف أن هذه الأفعال إرهابية».





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، إلا أن هيئة قناة السويس تعاملت مع الأزمة بحرفية شديدة»، مشيرا إلى أنه تم تجهيز بعض الحزم التحفيزية للسفن لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وأضاف «حققنا أرباحا 8% رغم خسارة قنوات أخرى حول العالم مثل قناة بنما بسبب أزمة فيروس كورونا»، لافتا إلى أن الهيئة استفادت من التحول الرقمي لتسهيل عملية الحجز.





وتابع : «نخطط لتقديم حوافز جديدة، مع تقديم تخفيض 50% لسفن الركاب السياحية ابتداء من يناير حال بقائها لمدة 48 ساعة على الأقل في ميناء مصري، وهو ما سيساعد على تنشيط السياحة».



