مكتبة الحرم المكي الشريف تستقبل وفدًا من ذوي الإعاقة

استقبلت وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي ممثلة بالإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف وفدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان في استقبالهم الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي مدير الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف الدكتور أحمد بن فهد الشويعر.





وأوضح الشويعر، أنه تم استقبالهم والترحيب بهم واطلاعهم على توجيهات معالي الرئيس العام وتوفير كافة الخدمات التي تمكنهم من وصولهم إلى الخدمات المكتبية واستفادتهم منها بكل يسر وسهولة.





وأردف الدكتور "الشويعر" أنه جرى خلال اللقاء جولة تعريفية بالمكتبة وأقسامها، والحرص على تهيئة مختلف الخدمات لهم من مواقف خاصة أمام مبنى المكتبة، وتوفير مداخل خاصة (مزلقانات) إلى مصاعد ذات نظام خاص مدعم بلغة (برايل)، وتهيئة الخدمات الخاصة في دورات المياه وغيرها، مؤكدًا توفير ركن خاص يحوي على كتب ونشرات مطبوعة بلغة (برايل)، ومكبرات خاصة تخدم من لديه ضعف بصري وتعينه على الوصول إلى مبتغاه من معلومات واطلاع.



