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مكتبة الحرم المكي الشريف تستقبل وفدًا من ذوي الإعاقة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:13 م
مكتبة الحرم المكي
مكتبة الحرم المكي الشريف تستقبل وفدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة
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محمد شحتة
استقبلت وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي ممثلة بالإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف وفدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان في استقبالهم الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي مدير الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف الدكتور أحمد بن فهد الشويعر.

وأوضح الشويعر، أنه تم استقبالهم والترحيب بهم واطلاعهم على توجيهات معالي الرئيس العام وتوفير كافة الخدمات التي تمكنهم من وصولهم إلى الخدمات المكتبية واستفادتهم منها بكل يسر وسهولة.

وأردف الدكتور "الشويعر" أنه جرى خلال اللقاء جولة تعريفية بالمكتبة وأقسامها، والحرص على تهيئة مختلف الخدمات لهم من مواقف خاصة أمام مبنى المكتبة، وتوفير مداخل خاصة (مزلقانات) إلى مصاعد ذات نظام خاص مدعم بلغة (برايل)، وتهيئة الخدمات الخاصة في دورات المياه وغيرها، مؤكدًا توفير ركن خاص يحوي على كتب ونشرات مطبوعة بلغة (برايل)، ومكبرات خاصة تخدم من لديه ضعف بصري وتعينه على الوصول إلى مبتغاه من معلومات واطلاع.

واختتم الدكتور أحمد الشويعر تصريحه بأن وكالة المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي تحرص على تطوير خدماتها باستمرار والاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة، ولاسيما الخدمات المكتبية بوجه عام والتي تقدَّم للأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص؛ بدعم ومتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي الدكتور وليد بن صالح باصمد، وذلك وفقًا لتوجيهات معالي الرئيس العام وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر الميامين في الاهتمام البالغ بهذه الفئة الغالية.
مكتبة الحرم المكي الشريف تستقبل وفدًا من ذوي الإعاقة
مكتبة الحرم المكي الشريف تستقبل وفدًا من ذوي الإعاقة
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