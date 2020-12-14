دايت ورياضة.. قصة نجاح شقيقتين توأمتين في خسارة 40 كجم في 3 أشهر: كسبنا صحتنا

قرار يتردد الكثير في اتخاذه، بين حب الأكل والرغبة في خسارة الوزن، يقضي البعض سنوات عمرهم في حيرة، ولكن شقيقتين توأمتين اتخذتا القرار بخسارة الوزن الزائد في قصة ملهمة استطاعا خلالها فقدان أكثر من 20 كجم لكل منهما .





رحاب وإيمان زغلول شقيقتان توأمتان عمرهما 21 عاما، يدرسان في كلية التجارة جامعة عين الشمس، اتخذا قرار فقدان الوزن منذ 3 أشهر خاصة بعد فترة الإغلاق والبقاء في المنزل التي أدت إلى زيادة الوزن للغالبية العظمى من الشعب المصري.





تروي رحاب لـ «صدى البلد» قصتها هي وشقيقتها، بأنه متبقى لكل منهما فقدان 5 كجم وتنتهي رحلة الأنظمة الغذاية، وتقول: "الواحد لما بيخس حقيقي بيكون كويس صحيا قبل شكله، فكروا في صحتكم قبل الشكل وابدئوا عشان نفسكم".





الرحلة الصعبة كانت نتيجتها مبهرة للفتاتين، وتقول رحاب: "تعبنا بس فرحانين بالنتيجة ولسة مكملين"، وكانت كل منهما الداعم الأول لشقيقتها خلال الثلاثة اشهر، حيث تنصح رحاب بضرورة اختيار أخ أو صديق خلال رحلة فقدان الوزن للتشجيع المستمر.





هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الشقيقتان قرار فقدان الوزن، حيث بدأتا قبل 4 أعوام باتباع حمية غذائية وبعد فقدان الوزن لم يستمرا فترة تثبيت الوزن وظل الوزن بين الزيادة والنقصان، ولكن هذه المرة اتخذتا قرار بلا رجعة لفقدان الوزن، وتقول رحاب: "أم حاجة حافظنا عليها هي العزيمة والإرادة إننا نخس والوزن بدون زيادة تاني".





نشرت رحاب قصتهما على إحدى المجموعات المتعلقة بالأكل الصحي والحمية الغذائية، ووصفها الكثير من المتابعين بأنها قصة ملهمة، والمجهود لخسارة الوزن اتضح بين صورهما، مما اعتبرتاه أمرا مشجعا لهما على استكمال رحلة "الدايت والرياضة".