حقوق عين شمس تواصل برنامجها التدريبي "إعداد المحامي وأصول فن المرافعة"

وأوضح ناجي، لـ "صدى البلد"، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، مشيرا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة.





واشار الدكتور ناجي إلى أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور.





وأكد عميد كلية الحقوق أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أي حالات اشتباه أو أي إصابات داخل الكلية، مشيرا إلى أنه يتم تعقيم المدرجات وأماكن المحاضرات بشكل مستمر .





وأشار الي ان مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق اعلن عن برنامج تدريبي وهو اعداد المحامي واصول فن المرافعة خلال الفترة من 14_12_2020 حتي 16_12_2020 علما بان الدارس يمنح شهادة باجتياز البرنامج وعلي الراغبين في الاشتراك التوجه الي مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق لتسجيل أسمائهم قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بوقت كاف.



