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تعليم

حقوق عين شمس تواصل برنامجها التدريبي "إعداد المحامي وأصول فن المرافعة"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس. 
 
وأوضح ناجي، لـ "صدى البلد"، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، مشيرا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة.

واشار الدكتور ناجي إلى أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور.

وأكد عميد كلية الحقوق أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أي حالات اشتباه أو أي إصابات داخل الكلية، مشيرا إلى أنه يتم تعقيم المدرجات وأماكن المحاضرات بشكل مستمر .

وأشار الي ان مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق اعلن عن برنامج تدريبي وهو اعداد المحامي واصول فن المرافعة خلال الفترة من 14_12_2020 حتي 16_12_2020 علما بان الدارس يمنح شهادة باجتياز البرنامج وعلي الراغبين في الاشتراك التوجه الي مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق لتسجيل أسمائهم قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بوقت كاف.


ونوه إلى أنه يمكن للهيئات والشركات ولطلاب الدراسات العليا والمحامين والهيئات القضائية والشرطة وللطلاب الاشتراك في هذا البرنامج ومن جانب اخر افتتح د. محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة  الذي يهدف إلى دمج الطلاب ذوي الاعاقه في المجتمع الجامعي، مع تمكينهم من الاستفاده باكبر قدر ممكن من قدراتهم ومواهبهم.
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