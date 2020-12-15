وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مصنع تدوير القمامة فى سيدى سالم بطاقة 250 ألف طن يوميًا .. ياسمين فؤاد: نهدف إلى النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة..شاهد

- افتتاح موقع مصنع مدينة كفر الشيخ المزمع إنشاؤه لمعالجة وتدوير المخلفات

- وزيرة البيئة : 100 مليون جنيه دعم لمحافظة كفر الشيخ من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة البلدية

- بروتوكول تعاون بين البيئة وجامعة كفر الشيخ





شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، الإثنين، يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بعد تطويره.





ويأتي ذلك فى إطار زيارة وزيرة البيئة للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لدعم منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة وتنفيذًا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار مع وضع منظومة فعالة ومستدامة لادارة المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.





قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه يتم تقديم الدعم لمحافظة كفر الشيخ للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية طبقا لخطة البرنامج الوطنى التابع للوزارة من خلال تطوير عدد من منشآت البنية التحتية منها مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات RDF تضمنت رفع ما يقرب من 10.5 ألف متر مكعب من التراكمات داخل المصنع بدعم من البرنامج إلى جانب توريد وتركيب معدات فصل الوقود الحيوى (منخل وفاصل هوائى) بطاقة تشغيلية 250 طن يوميا من المخلفات ليخدم مركزى سيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ ، هذا بخلاف مصنع بيلا لمعالجة المخلفات والذى تم الإنتهاء من تطويره العام الماضى ويعمل بكفاءة عالية.





وفي سياق متصل، قامت وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ بتفقد موقع مصنع مدينة كفر الشيخ لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية والمزمع إنشاؤه بعد الانتهاء من الدراسات البيئية والإجتماعية والتصميمات الهندسية له من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لإنشاء المصنع على مساحة 30 ألف متر مربع، وبطاقة تشغيلية 500 طن يوميًا من المخلفات الصلبة وذلك لإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات ليخدم مراكز كفر الشيخ وقلين ومدينة سيدى غازى بالمحافظة.





يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للبرنامج الوطنى بالإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية فى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط ) وتقديم الدعم للمحافظات فى المدن الأكثر تكدسا بهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية وإبراز الوجة الحضارى الذى يليق بمصر وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروربى وهيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون السويسرى.





كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة، ممثلًا في البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وجامعة كفر الشيخ والمحافظة بديوان عام محافظة كفر الشيخ فى مجال التعاون المشترك لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة كفر الشيخ.





يأتي ذلك استكمالا لمبادرة اتحضر للأخضر التى تم تنفيذها فى الجامعة وفى إطار ما يقوم به البرنامج الوطنى التابع للوزارة من تقديم الدعم الفنى ورفع قدرات العاملين على إدارة المخلفات داخل المحافظة وما تضمه جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة تدريس يمتلكون الخبرات العلمية والتطبيقية في مجال خدمة المجتمع والبيئة وما لها من أنشطة فى مجالات تدوير المخلفات وإنتاج الوقود الحيوى والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.





وعلى هامش زيارتها لمحافظة كفر الشيخ، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم إعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال البرنامج الوطنى التابع للوزارة وذلك لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج والمحافظة للتنفيذ، مشيرة إلى دعم محافظة كفر الشيخ، بمبلغ 100 مليون جنيه متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل .





وأشارت إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة ومنها تطوير ورفع كفاءة مصنعى سيدى سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ وغيرها الى جانب إنشاء المدافن الصحية وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدمجهم واشراكهم فى تطبيق المنظومة.



