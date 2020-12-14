الدفع بسيارتي مطافئ و5 من الإسعاف.. تفاصيل حريق سيارة مواد بترولية بطريق السويس

شب حريق هائل بسيارة مواد بترولية علي طريق القاهرة السويس وقبل أمتار من كمين ١٠٩، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.





وكشفت مصادر مطلعة للموقع، تفاصيل وقوع الحادث، وهو اشتعال الحريق بسيارة تابعة لأحد مقاولي نقل المنتجات البترولية التابعة لشركة طاقة وبعد كمين الكيلو 109 بـ10كيلو، حيث اصطدمت بسيارة رخام، مما أدى إلى انفجار السيارة.





وقالت المصادر إن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية سوى إصابة بسيطة لـتباع السيارة، وتم دفع بسيارتي مطافئ إحداهما تابعة لمصر للبترول و5 سيارات إسعاف في حضور القيادات الأمنية علي رأسهم مدير الأمن.





وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بنشوب حريق بسيارة مواد بترولية بطريق القاهرة السويس.





وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.





وعلي الفور توجه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لمكان الحادث الذي نشب ومتابعة الحالة حتى إخماد الحريق.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وجار استكمال التحقيقات لمعرفة سبب نشوب الحريق.