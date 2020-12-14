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رياضة

الأهلي يدرس إقامة فندق صغير لفريق الكرة بجوار التتش

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن هناك مخططا يدرسه مجلس إدارة الأهلي لإقامة فندق بجوار ملعب مختار التتش للاعبي الفريق الأول.

وقالت المصادر إن كافة الرسوم الهندسية للمشروع قد انتهت وهي الآن محل دراسة من قبل مجلس الإدارة لتخرج على أفضل ما يكون.

وأضافت أن المشروع حدد له مكانين أحدهما بديلًا للمدرج القديم الذي سيتم إزالته قريبًا.

وأوضحت أن الفندق سيكون بطراز خمسة نجوم ويسع قرابة 50 غرفة وجناحا ويتضمن مطعما خاصا وجميع الإمكانات لإقامة للفريق الأول.

وشددت المصادر أن الأهلي يفكر في هذا الفندق لتوفير ملايين الجنيهات التي تصرف سنويًا علي معسكرات الفريق الأول في الفنادق قبل المباريات بجانب إقامة المدير الفني والطاقم المعاون له وكذلك اللاعبين المغتربين والذي يستأجر لهم النادي شقق خاصة.

فيما قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.
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