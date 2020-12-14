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الصندوق الأسود.. أحمد موسى: محمود عزت فضح الخلية العنقودية للجماعة الإرهابية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:01 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي محمود عزت كان مسئولا عن كل التنظيمات المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية. 

وأضاف ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، "محمود عزت اعترف بمعلومات كثيرة عن أشياء خطيرة عن الجماعة الإرهابية"، موضحا أن محمود عزت فضح الخلية العنقودية للجماعة الإرهابية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن محمود عزت تحدث في تحقيقات مطولة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وقدم معلومات غير مسبوقة داخل وخارج مصر، موضحا أن محمود عزت كان الصندوق الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أحمد موسى "محمود عزت أحد مسئولي التنظيم الخاص لجماعة الإخوان الإرهابية وهو إرهابي مدرب والتنظيم الخاص هو المنوط به تنفيذ عمليات اغتيالات".

وأكمل أحمد موسى "محمود عزت كان يقود حركة التنظيم الإرهابي داخل مصر بالكامل وكل العمليات الإرهابية كانت تحت رئاسة محمود عزت".

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