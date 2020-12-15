أبو الدهب: الزمالك كعبه عالي على بيراميدز.. وجميع الفرق الصاعدة ظهرت بشكل جيد

أكد محمود أبوالدهب نجم الأهلي السابق أن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية، وهذا ظهر خلال مباراة المقاولون العرب ونجحوا فى تحقيق الفوز بأقل مجهود.





وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك كعبه عالي على بيراميدز ودائما يحالفه التوفيق فى هذه المواجهات ولاعبو الفريق الأبيض قادرون على تقديم الفوز فى هذه المباراة".





وأضاف: "هناك عدم تجانس بين لاعبي بيراميدز إلى جانب عدم ظهور نجوم الفريق بمستواهم أمام الاتحاد السكندري ورمضان صبحي لم يقدم أداء مميزا وشريف إكرامي سيعود لمستواه فى المباريات المقبلة".



