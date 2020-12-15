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ديني

ما حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ؟ مستشار المفتي يجيب.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:34 ص
ما حكم قراءة القرآن
ما حكم قراءة القرآن لغير المتوضيء؟ مستشار المفتي يجيب
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الجنب أو الحائض أو النفساء، لا يمسون المصحف ولا يقرأون القرآن، إلا للضرورة القصوى وهي مثلا امتحان القرآن.

وأشار إلى أن غير المتوضئ له أن يقرأ القرآن من غير المصحف أو بالهاتف المحمول، وكذلك يجوز للحائض أو النفساء أن تجري القرآن على قلبها ولا تنطق به.

هل يشترط خلع الحذاء عند قراءة القرآن

قالت الدار، في فتوى لها،  إذا كانت السائلة على طهارة وكان الحذاء الذي تلبسه نظيفًا لا يحمل نجاسات ولم يُلَوَّث، فلا بأس ولا مانع شرعًا من قراءة القرآن وهي تلبسه، إلا أنه من الأفضل والأحسن أن تخلع حذاءها عند تلاوة كتاب الله الكريم.

ستر العورة أثناء قراءة القرآن

ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط ستر العورة أثناء قراءة القرآن، ولكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئة حسنة.

واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم ستر العورة أثناء قراءة القرآن ؟» بأن الحكيم الترمذي قال في "نوادر الأصول في أحاديث الرسول، (3/ 253): [من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلَّا طَاهِرا وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة وَأَن تستاك وَأَن تتخلل وتطيب فَإِن هَذَا طَرِيقه وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلَاة وَلَا تكون مُتكئا، وَأَن تتلبس لَهُ كَمَا تتلبس للدخول على الْأَمِير لِأَنَّك مناج وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة].

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