مفاجأة.. ترامب لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024

كشفت مصادر أمريكية، عن احتمالية عدم ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانتخابات الأمريكية في عام 2024.





وقالت المصادر لصحيفة بوليتيكو الأمريكية إن ترامب قد صرح لبعض المقربين منه عن احتمالية تراجعه عن فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية بحلول عام 2024، وذلك في حالة إيجاد صعوبة بالفوز.





وأشارت مصادر مقربة من ترامب إلى أنه قد أجرى اتصالات مكثفة بعدد من المقربين منه خلال الفترة الماضية، للحديث عن احتمالية الترشح من عدمه، مؤكدا إمكانية تراجعه في خلال عامين، في حالة إيجاد صعوبة في الفوز بهذه الانتخابات.





وذكر بعض مساعدي ترامب أنه يفكر في التنازل عن أمر الترشح بسبب عدة ملفات أهمها الإفصاح المالي، وبناء البنية التحتية لحملته، واحتمالية الخسارة، ما جعله يثير أمر ترشحه من جديد لجعله في الأضواء خلال العامين المقبلين.





وأرجعت الصحيفة رغبته في الظهور، هو مساعدته على الحفاظ على عمله، الذي خسر مليارات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مساعدته على سداد ديونه التي تراكمت عليه خلال السنوات الماضية.





وأوضحت الصحيفة أن ترامب لم يمتلك رؤية حقيقية في الترشح للرئاسة المقبلة من عدمه، إلا أنه لا يهتم إلا بنفسه ومشاريعه الاقتصادية.



