أسعار ومواصفات الأيقونة الشبابية JUKE موديل 2021

واصلت الشركة اليابانية نيسان تألقها عبر الايقونة الشبابية المطورة NISSAN JUKE بإطلالة 2021 و بمظهرها الجديد، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة متعددة الاستخدام.





حصلت NISSAN JUKE 2021 على العديد من وسائل السلامة والأمان حيث زودت بعدد 6 من الوسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، ونظام EBD الخاص بتوزيع الفرامل، مع خاصية VDC التي تعمل على التحكم الديناميكي لأداء السيارة، ونظام TPMS الخاص بمراقبة ضغط الهواء.





زودت السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يولد قوة 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات فيمكن لـ NISSAN JUKE 2021 أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى تبلغ سرعة 100 كم، وذلك في غضون 10.4 ثانية.





حصلت الايقونة JUKE 2021 على مظهر أنيق وعصري يجعلها تخطف الانظار بفضل تصميمها، وعدة حزم داخلية تضم العديد من وسائل الرفاهية مثل، شاشة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، ومقود حركة مزود بأنظمة التحكم، و خاصية Apple Carplay وAndroid Auto.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة NISSAN JUKE موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACCENTA GRADE 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 348.500 ألف جنيه.





الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TEKNA GRADE 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 372.500 جنيه.





الفئة الثالثة اوتوماتيك موديل TEKNA PERSO 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 379.500 جنيه.