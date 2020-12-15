مواصفات وأسعار RENAULT STEPWAY موديل 2021

استطاعت العائلة الفرنسية رينو أن تخلق حالة رواج كبيرة داخل السوق المصري، وذلك عبر عدة إصدارات متنوعة مثل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام و السيدان و أيضا الـ"هاتشباك"، لتتألق الأيقونة RENAULT STEPWAY وتنفرد بصدارة هذه الفئة.

زودت RENAULT STEPWAY بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 110 حصان، وبعزم دوران بلغ قوة 148 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي مكون 5 سرعات.





وبفضل هذه القدرات فيمكن للسيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ ساعة، وذلك في غضون 12.3 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.9 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





تمتعت RENAULT STEPWAY بالعديد من وسائل الأمان والسلامة مثل انظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، بالاضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.





حصلت RENAULT STEPWAY على عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة، يتوسطها جنط معدني باللون الفضي يتخذ شكل النجمة الخماسية الاضلاع، بينما تمتعت هيكليا بتصميم خارجي رياضي بمفهوم الـ"هاتشباك" الشبابي، و أقطاب مزدوجة مثبتة على سقف السيارة، مع إطارات نصف دائرية باللون الاسود متصلة بالعتبات، وتطعيمات فضية بالصادم الأمامي والخلفي.





وتمتعت ايضا بعدة حزم داخلية فشملت، مكيف هواء أوتوماتيكي، و مثبت سرعة، و مرايات جانبية كهربائية، ومقود حركة مزود بأنظمة التحكم المختلفة.





ويبلغ السعر الرسمي RENAULT STEPWAY موديل 2021 نحو 243 ألف جنيه.