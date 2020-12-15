موسيماني: فزت بجميع البطولات مع صن دوانز ولم أكن أتوقع تدريب الأهلي.. الزمالك كان أفضل في النهائي الإفريقي وآخر 25 دقيقة السر في تتويجنا باللقب.. وفايلر أعطاني أصعب مهمة

موسيماني:
حسن شحاتة أسطورة بالنسبة لي .. وهذه تفاصيل تعاقدي مع الأهلي
فزت بجميع البطولات مع صن دوانز.. ولم أكن أتوقع أن أدرب الأهلي
أخبرت لاعبي الأهلي بتطبيق فكري الخاص للفوز ببطولة أفريقيا
الزمالك كان أفضل في النهائي الأفريقي وآخر 25 دقيقة السر في الفوز باللقب
فايلر أعطاني أصعب مهمة
طالبت لاعبي الأهلي بكتابة تاريخ كبير قبل النهائي الأفريقي..وفرحتي كبيرة بهدف الفوز
حل بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي ضيفا على برنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي وكشف عن العديد من الأمور اهمها تعاقده مع النادي الأهلي وعن البطولات التي حققها بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر.
وكشف أيضا عن مرحلة وجوده مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب أفريقي وإقصائه لنادي الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا عام 2016 وعن فوزه بنتيجة كبيرة على النادي الأهلي في بطولة أفريقيا عام 2019.
وتحدث أيضا عن مباراه نهائي بطولة أفريقيا هذا العام أمام الزمالك وعن الصعوبات التي واجهها خلال هذا اللقاء وسعادته الكبيرة بهدف الفوز الذي تحقق بنهاية اللقاء.
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنني على علم بشيكابالا نجم نادي الزمالك وتطورت العلاقة عندما واجه الزمالك صن داونز ودار بيننا حديث لطيف خلال مباراه نهائي أفريقيا 2016.
وأضاف موسيماني خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أنني احترم بشكل كبير المدرب الأسبق للمنتخب المصري حسن شحاتة، مشيرا إلى أنني أعتبره أسطورة كبيرة بالنسبة لى.
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنني أفريقي؛ مؤكدا أنه كان لابد عندما قررت المجيء إلى مصر لابد أن أقوم بالتعديل على طريقة التفكير وأن اتعلم اللغة العربية فأنا ايضا قمت بالمجئ من بلد لها تاريخ من الصعوبات مع العنصرية وجئت من بيئة صعبة.
وأضاف موسيماني في بعض المباريات الصعبة أطالب اللاعبين بالاستكمال والضغط؛ مشيرا إلى أن الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا كان أفضل.
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن لاعبي الزمالك بدأوا في الانهيار وأتبعت أسلوب الملاكمة في الضغط على الزمالك خاصة آخر 25 دقيقة وفزنا باللقاء.
قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، إنه لم يكن يتوقع تولى تدريب النادي الاهلى بتلك السرعة، مضيفا: "علمت انه سوف يأتى الوقت المناسب وأتولى التدريب لأننى لعبت ضد فرق مصرية ومغربية وتونسية وجزائرية" .
وأضاف موسيماني ، قائلا: أتوجه بالشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة الذي وضع فيّ ثقة كبيرة واستطعت أن أحقق الفوز بدوري ابطال افريقيا بعد عدم فوز النادي منذ 7 سنوات.
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن قرار ترك صنداونز والانتقال لتدريب الاهلى كان صعبا لأننى دربت صنداونز 8 سنوات وفزت بـ 11 بطولة وفى اخر عام فزنا بـ 3 بطولات مؤكدا أنني حصلت على كل البطولات مع صنداونز.
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أنني على علم كبير أيضا بأسطورة النادي الأهلي في التدريب البرتغالي مانويل جوزيه وعلى علم بما حققه مع النادي.
أكد بيتسو موسيماني
المدير الفني للنادي الأهلي أن تعاقدي كمدير فني للأهلي جاء عن طريق مكالمة هاتفية من النادى الأهلى ولم نكن نتأكد أن هذا الشخص يمثل النادي الأهلي لأنني دائما أتلقى مكالمات من مصر.
وأضاف موسيماني أنه خلال الفترات الماضية كان هناك أحاديث عن أنني سأقوم بتدريب نادي الزمالك وكان هناك عروض من المغرب لتدريب الوداد وأننى على علم برئيس نادي الوداد ولدى علاقات جيدة مع مدرب الوداد.
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن مشجعين الوداد قاموا بالغناء لي خلال المباريات التى خضتها ضد الوداد المغربي وهو أمر أقدسه .
وأشار موسيماني إلى أن عندما جاءتنى مكالمة وتأكدنا انها من النادي الاهلى وكانت زوجتى مديرة أعمالى وتتعامل مع جميع العقود واكدت لى أنه اتصال صحيح من الندى الاهلى وتلقينا مكالمات فيديو للتأكد وكانت من مدير التعاقدات أمير توفيق هو من قام بالتفاوض معي وحصل على التصريح من رئيس النادي وكان قرار سهل ان اتى الى النادي الاهلى.
وقال المدير الفني للنادي الأهلي أن حواري مع رئيس النادي الاهلى محمود الخطيب كان سهر لأنه قالى لى إننا فى حاجة إلى أحد يفهم طبيعىة الفرق التى نخوض ضدها المباريات وكانت أول مواجهة أمام الوداد ثم بعد ذلك سواء الرجاء أو الزمالك وأنا على علم بطبيعة تلك الفرق وطرق أداءها فى الملعب .
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي انه قدم من مكان معتاد على الفوز بالبطولات والكئوس، مؤكدا انه على علم أن النادي الأهلي فريق كبير طالما أنه استطاع أن يفوز على فريق صنداونز وإقصائه من البطولة الأفريقية هذا العام.
وأضاف موسيماني : أكدت للاعبي الأهلي خلال أول جلسة معهم أنني سأطبق فكري من اجل الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي : أكدت للاعبي الاهلى استغلال باقى مباريات الدوري من أجل بناء الفريق من أجل الفوز بدروى ابطال افريقيا لكى نفهم طريقة اللعب.
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن بطولة الدورى المصري كان محسوم للنادي الأهلي تحت قيادة فايلر وفي مهنتنا نحترم المدربين الاخرين وكان لا بد من إعطائه حقه.
وأضاف موسيماني أن كل ما قمت به اننى ختمت المسابقة بشكل مميز وحصدنا اغلب النقاط الموجودة وفايلر كان سعيدا باننى أكملت المهمة التى بدأها في كافة البطولات فى الفوز ببطولة الدورى والكأس وأفريقيا.
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن فايلر أعطى لي أصعب مهمة وهى الفوز بالبطولات لأنه الاصعب ختام البطولات وليس بدايتها.
كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن كواليس فوزه على الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 ولقائه مع الأهلي وفوزه عليه ببطولة أفريقيا عام 2019 عندما كان مدربا لفريق صن داونز وأكد أننا كنا متنافسين مع الزمالك في عام 2016 وكان لا وقت للراحة أو الاستهانة بنادي الزمالك .
وأضاف موسيماني أن بطولة أفريقيا لعام 2016 كانت صعبة لأن الزمالك لم يفز بالبطولة على مدار فترة طويلة مشيرا إلى أننا كنا فى حاجة الى البطولة أكثر من الزمالك لأن صن داونز لم يسبق أن فاز بالبطولة.
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن اللاعبين أدوا بشكل جيد والمعركة كانت داخل أرض الملعب وصعبنا عليهم المهمة بجنوب أفريقيا لاننا فزنا بنتيجة 3 صفر وصعبنا عليهم مباراه العودة وحضرنا ولم يستطيعوا التسجيل.
وأشار موسيماني إلى انه لا يحب الحديث عن فوزه على النادي الأهلي ببطولة أفريقيا بنتيجة كبيرة وهى 5 أهداف دون رد مؤكدا أنني أعتقد ان النادي الأهلي لم يستعد جيدا لهذا اللقاء لأن لاعبي الأهلى اعتقدوا انهم أكبر من صن داونز .
قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي انني عندما كنت مدربا لفريق صن داونز لم انجح في تحقيق الفوز على الوداد المغربي في المغرب مؤكدا ان نتيجة التعادل كانت أفضل نتيجة حققتها .
وأضاف موسيماني أنني نجحت مع الأهلي في الفوز على الوداد في المغرب ونجحت في التسجيل المبكر مما أعطى لنا الأفضلية في الملعب
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أننا خلال لقاء العودة قدمنا مباراه نموذجية وسجلنا أهدافا ووصلنا للنهائي.
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه قبل مباراه نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك أكدت للاعبي الأهلي اننا وصلنا لنهائي البطولة 3 مرات ولم نحقق الفوز بها خلال أخر بطولتين أكدت لهم على ضرورة كتابة تاريخ كبير مثلما حققه اللاعبين الكبار على راسهم ابو تريكة وبركات ووائل جمعة.
وأضاف موسيماني أن المشجعين عندما حضروا التدريب كتب لافتة مكتوب عليها "اكتبوا اسمائكم بحروف من ذهب فى تاريخ الأهلى" وقمت بأستغلال تلك الجمله وكدت للاعبين على ضروة الفوز باللقب
وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أنه بين شوطي اللقاء تركت كابتن الفريق وهو محمد الشناوي للحديث وكان عنيف مع الللاعبين وبعد ذلك تخدثت بتعليمات لتحسين الاداء وناقشنا نقاط الضعف التي حدثت .
وأشار موسيماني إلى أن لحظة إحراز الهدف الثاني لللأهلي خلال اللقاء شعرت بفرحة كبيرة لأنه أكبر لقاء وهو دربي أفريقيا ولكنني شعرت براحة عظيمة.
وقال المدير الفني للنادي الأهلي أن كهربا لاعب عاطفي وانا قريب منه ولنا لحظات جيدة ولحظات عنيفة وانا افهمه جيدا وهو لاعب ليس سهل التحكم به ولكنه لاعب جيد ولا اتذكر ما قاله لي كهربا خلال لحظة احراز هدف الفوز.
ونوه موسيماني إلى أن اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات يحبون أن يشعروا بحب المدير الفني لهم وهو ما يجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم وأفشة لاعب موهوب ويلعب بالغريزة.