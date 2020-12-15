موسيماني: فزت بجميع البطولات مع صن دوانز ولم أكن أتوقع تدريب الأهلي.. الزمالك كان أفضل في النهائي الإفريقي وآخر 25 دقيقة السر في تتويجنا باللقب.. وفايلر أعطاني أصعب مهمة

فايلر أعطاني أصعب مهمة

طالبت لاعبي الأهلي بكتابة تاريخ كبير قبل النهائي الأفريقي..وفرحتي كبيرة بهدف الفوز





حل بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي ضيفا على برنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي وكشف عن العديد من الأمور اهمها تعاقده مع النادي الأهلي وعن البطولات التي حققها بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر.





وكشف أيضا عن مرحلة وجوده مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب أفريقي وإقصائه لنادي الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا عام 2016 وعن فوزه بنتيجة كبيرة على النادي الأهلي في بطولة أفريقيا عام 2019.





وتحدث أيضا عن مباراه نهائي بطولة أفريقيا هذا العام أمام الزمالك وعن الصعوبات التي واجهها خلال هذا اللقاء وسعادته الكبيرة بهدف الفوز الذي تحقق بنهاية اللقاء.



