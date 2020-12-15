بعد ساعات من طرحها.. ابقى قابلني لـ فضل شاكر تقترب من نصف مليون مشاهدة





وتعاون الفنان فضل شاكر بهذا العمل " إبقى قابلني " مع الشاعر عمرو المصري ، ومن الحان عمرو الشاذلي ، وتولى التوزيع الموسيقي عمرو الخضري ، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ ، وإشراف عام اياد النقيب ومن إنتاج الفنان فضل شاكر .



وكان أخر أعماله الغنائية أغنية " للحين عايش" باللهجة الخليجية ، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال أيام من طرحها على القناة الرسمية " يوتيوب " ، ويأتي إطلاق العمل الجديد بعد طلب الفنان فضل شاكر من جمهوره اختيار لهجة أغنيته الجديدة ، لتكون أغنية " إبقى قابلني " وهي باللهجة المصرية ، استجابة لرغبة جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي .





وتقول كلمات الاغنية





وابقي قابلني :

لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين / ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين

ده أنت بصراحة ما تتعاشرش / فكرت أسامحك مفتكرش / والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين

" إبقى قابلني " هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة ، ويحرص الفنان فضل شاكر ان يكون عطاؤه الفني غزير ، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية ، باعمال يتفرد بتقديمها بصوته وإحساسه المرهف ، وانتقاء النصوص الشعرية ذات النغمات التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا ، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية .